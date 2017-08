Windows Key ทางลัดน่าใช้

สำหรับการใช้งานจะต้องใช้ Windows คือปุ่มที่มีรูปสัญลักษณ์ “Windows” ที่อยู่ระหว่างปุ่ม Ctrl กับ Alt หรือใกล้ๆ กับ Space bar ปุ่ม Window นี้จะใช้คู่กับปุ่มต่างๆ บนคีย์บอร์ดเพื่อสั่งงานอย่างรวดเร็วนั่นเองครับ Windows Key + A : Action Center ใช้ในการดูอีเมลเข้า การเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค ไวไฟ Windows Key + S : เรียกใช้งาน Cortana (ผู้ช่วยส่วนตัว) ในรูปแบบการพิมพ์เพื่อค้นหา Windows Key + C : เรียกใช้งาน Cortana ในรูปแบบการพูดด้วยเสียงเพื่อค้นหา Windows Key + E : เปิด File Explorer โดยไม่ต้องคลิกผ่าน My Computer Windows Key + F : เปิด Feedback Hub ในการรายงานปัญหาการใช้งานของ Windows พร้อม Screen Capture Windows Key + G : เปิด Function Game Bar เพื่อบันทึกภาพหน้าจอ เชื่อมต่อ Xbox และการตั้งค่า Windows Key + H : เปิด Share Sidebar ที่เป็น Shortcut Email และ Social Media Windows Key + I : เรียกใช้งาน Setting ระบบของ Windows มาแสดง Windows Key + K : เรียกดูอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน เช่น มือถือ แท็บเล็ต Windows Key + L : Lock out Computer หรือเป็นการออกจากคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องปิดเครื่อง .......................................... ผู้เขียน : พีระพัสตร์ อุดมพิทักษ์ คอลัมนิสต์รับเชิญที่จะนำข้อมูลน่าสนใจด้านไอทีมาแนะนำ ปัจจุบันเเป็นผู้้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ดีไอทีซี จำกัด